瓦城泰統集團（2729）財報出爐，2019全年營收近49億元、年增13.92％，合併淨利歸屬於母公司業主3.6億元、年增2.25％，EPS高達15.51元，連續7年賺逾一個股本。瓦城泰統董事會通過通過擬配發每股現金股利10元，盈餘配發率約64.47％，以30日收盤價189元計算，殖利率達5.29％，已連續六年現金股利配發超過一個股本。

面對疫情重創觀光餐飲產業且推估疫情結束後市場仍需經歷恢復期，在健全營運資金及兼顧股東權益報酬下，瓦城泰統仍配發高達一個股本的現金股利，全體董事決議不支領2019年董事酬勞及總經理自3/1起不支薪，將以保障全體同仁工作權益為集團首要目標。

2019年大環境變動快速，餐飲市場競爭激烈，瓦城泰統則一口氣展店19家，店數成長15％，已連兩年新展店店數成長達雙位數，並交出連續八年刷新「營收、毛利、營業利益、稅後純益、每股純益、來客人次」創高紀錄。

瓦城泰統去年來客數突破860萬人次，主因受惠於台灣地區自行研發多品牌策略所致，持續成為集團營運成長動能，穩坐國內餐飲業獲利王寶座。亮眼成績反映出瓦城泰統集團專注務實經營，並展現團隊優異的成本控管與規模化實力，從四大面向-美味餐飲（Food）、舒適環境（Environment）、細緻服務（Service）和品牌信賴（Trust），貫徹「真心為你 創造顧客心中最好的餐廳」精神不斷尋求創新作法以提供顧客「高FEST值」的體驗。

展望後市，面對大環境嚴峻挑戰，瓦城泰統集團築起三大防線助攻營運。首先，致力打造安心用餐體驗，全面守護顧客貫徹「食在安心 美味加分」行動，讓顧客從踏進店內的第一步到用餐離開，整個過程中的每個細節都能安心，成為顧客首選的信賴餐廳。

除了啟動節約措施，精準控管成本費用，提升營運效率。瓦城泰統憑藉研發實力，3月起積極佈局外送、外帶市場創造新商機，推出《點來速 把美味帶回家》外帶服務擴大銷售管道，目前全台81家門店包括「瓦城」、「1010湘」、「時時香」，及近期新加入的「大心」等旗下人氣品牌都加入服務，提供顧客更完整的菜色選擇及更貼心便利的訂購方式，服務甫上線即獲好評，尤其深獲家庭客信賴。瓦城表示，集團將再深化外送平台合作，旗下共有59家門店上線服務，期盼透過提供多元選擇以滿足不同客群，積極佈局外送、外帶市場推助營收動能。

瓦城泰統集團EPS每年維持正向成長，已連續七年EPS逾一個股本，帳上現金流量充足，足以支應集團短、中期資金無虞，財務營運體質健全，已連續六年現金股利配發超過一個股本，以長期同仁、股東及顧客權益為目標，齊心協力共度眼前挑戰，展望未來，樂觀看待疫情過後消費力度回溫，營運可望逐季轉強！

(工商 )