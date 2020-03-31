倫元投顧分析師陳學進表示，台股31日開高震盪走低，終場上漲78.63點，漲幅0.82％，收在9,708.06點，櫃買指數同步收紅，終場上漲0.36點，漲幅0.31％，以117.83點作收。

三大法人方面，外資續賣57.07億元，投信轉買16.39億元，自營商續賣24.81億元，惟外資於台指期貨市場上持續加碼買進941口多單，累計淨多單部位為48,075口，心態轉趨謹慎中性偏多。

新冠肺炎疫情持續延燒，全球累計確診病例突破70萬大關，尤其目前為止還未有解藥能夠有效抑制，加上各國為遏止疫情擴散，紛紛施行各項封鎖措施，預估全球至少30億人受到影響，以及沙烏地阿拉伯與俄羅斯掀起的石油戰爭，導致油價崩盤，無疑對全球股市雪上加霜。

然而各國政府及央行救市計劃持續加大力度，包括美國聯準會（Fed）承諾將無上限購入美國公債和抵押貸款證券後，也傳出白宮與國會準備商議第四輪刺激方案，規模高達6千億美元，企圖挽救疫情所帶來的經濟衝擊與傷害。

台股19日有效觸底止穩反彈後，不論是9,370點附近的10日線，或是約9,000～9,200點附近的頸線支撐區皆已具強力支撐，加上國安基金從19日已正式宣示啟動護盤機制，因此在震盪反彈的過程中，若有拉回，策略上仍以逢低偏多操作為原則，留意個別題材股的表現。

個股方面，本周納入投資組合的貿聯-KY，去年每股盈餘達15.54元，擬配息9元，業績表現亮眼且訂單能見度高，股價31日成功突破月線後，可望持續作價強彈。

除民生經濟概念股味全、聯華、泰山、佳格、風電概念股台船、潤泰材、世紀鋼、IC設計業者瑞昱及筆電概念股技嘉、微星、華碩外，其它包括欣興、南電、柏承、訊芯-KY、樺漢及瑞祺電等個股31日表現也都相對強勢，這些本質佳、營運前景看俏且股價嚴重超跌的個股，投資人可多加留意。

(工商 )