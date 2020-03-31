永誠國際投顧分析師李忠興指出，4月1日是第二季的第一個交易日，卻即將迎來清明四天連假，短線上確實會有些許賣壓，指數也可能出現拉回走勢，不過，可格外留意1日表現強勢的個股，因為買盤既然無畏連假賣壓，表示就有機會躍居第二季的指標股。

他表示，儘管美股30日大漲，亞股31日普遍開高，惟台股逢投信首季作帳的最後一天，需把握法人高持股比重個股的賣點，加上4月1日為清明連假前的最後一個交易日，不願抱股過長假的籌碼將釋出，建議投資人減碼，並拉高現金比重。

台股31日早盤開高後，指數一度上漲160點；午盤過後，由於道瓊電子盤由紅翻黑，導致漲幅快速收斂，尾盤又因美股電子盤的拉抬，以及台積電獲大單敲進，終場指數上漲78.63點，投信成功結帳在反彈高檔區。

個股方面，本周納入投資組合的元大台灣50反1，台股短線反彈逾千點後，逢投信結帳與清明連假賣壓，加上疫情持續失控中，指數隨時有拉回的可能，建議持有以避險。

(工商 )