張鈞甯、陳意涵自2009年合作電視劇《痞子英雄》結緣，是演藝圈出了名的好姐妹，兩人好感情更被形容是「鐵打的閨密」，不過近日卻爆出兩人近1年沒互動，閨蜜情疑似生變。對此張鈞甯透過經紀人回應：「明天是愚人節呀，疫情期間不想占用社會資源啦，大家要記得多洗手做好防疫哦。」

張鈞甯近期接下好友何潤東導的電視劇《誰在你身邊》，跟徐若瑄飾演姐妹花，劇情討論夫妻婚姻，對此張鈞甯近期接受《Maire Claire美麗佳人》專訪時聊到，「我一直沒有特別憧憬婚姻，但是現在會覺得，如果能跟一個伴侶共同經歷所有好與不好的，還願意留下來白頭到老，這件事情很美」。

她認為，「如果跟一個人的愛很長久，共同療癒對方受傷的部分，相信對方是愛你的，不會刻意傷害你，然後再昇華、再改變，我覺得這個歷程也蠻好的。」在等待對的人這段時間，張鈞甯坦言有凍卵念頭：「不知道自己的身體還能不能讓我撐一下，但，總覺得還有一兩年啊，說不定快遇到了。」

此次雜誌拍攝主題為環保，張鈞甯表示自己非常喜歡大自然：「很幸運地因為拍攝去了很多地方，印象最深刻的應該就是南極。你會看到一個寂靜的世界，更有Tiffany藍的冰川。去到世界越多地方，越會覺得自己渺小，不管是靈性、生命力還有未知的萬物，都值得尊敬。」

張鈞甯表示自己非常喜歡大自然。（Maire Claire美麗佳人提供）

張鈞甯希望能找到白頭偕老另一半。（Maire Claire美麗佳人提供）

雖不憧憬婚姻，張鈞甯表示「共同經歷所有好與不好的，還願意留下來白頭到老，這件事情很美」。（Maire Claire美麗佳人提供）

張鈞甯近日接受雜誌專訪。（Maire Claire美麗佳人提供）

張鈞甯享受於大自然當中。（Maire Claire美麗佳人提供）

(中時 )