中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（31日）於記者會表示，民眾用餐時建議保持在室內至少1.5公尺、室外至少1公尺的社交距離，以防堵疫情蔓延風險。針對此規範，各大5星飯店業者紛紛做出因應，除了服務人員戴口罩、出入口提供酒精消毒是「基本配備」，全台連鎖的福容大飯店更已主動將館內所有餐廳的座位數減少一半，並調整座位的間距，以落實政府公告之建議社交距離。

福容大飯店表示，除了將餐廳座位數砍半，全台各分店的第一線服務員工均配戴口罩，員工及住客進入飯店都須以酒精消毒手部、配合測量額溫，若額溫超過37.5度則無法入館，不僅一般賓客須遵循，包含進入飯店飯店談合作、拜訪的廠商也皆需配合並配戴口罩，而福容也已加強館內消毒及清潔工作。

台北神旺大飯店已在飯店1樓街邊特別設置美食外帶專區「速速購」，讓賓客拿了就走，以減少群聚風險，而館內最富人氣的餐廳「潮品集」也將原本32桌的座位數減少為23桌，以拉開桌與桌的間距，讓賓客能更安心用餐；台北晶華酒店則表示，目前飯店內所有餐廳皆以梅花座或中間間隔1桌方式帶位，服務人員都配戴口罩，飯店也會宣導電梯裡避免交談，每個出入口都有測量體溫跟消毒服務。

寒舍餐旅指出，現在民眾對於自助餐廳人較多、座位距離較近的用餐環境較擔心，因此旗下人氣自助餐廳包含台北寒舍艾美酒店的「探索廚房」目前為隔桌安排賓客座位，台北喜來登大飯店的「十二廚」則是將拉大距離擺放各桌；而2家餐廳更降低包廂人數限制門檻，在情況允許時將盡量幫客人排獨立包廂用餐，空班時也皆會進行消毒。此外，台北喜來登大飯店的大廳酒吧在結帳時，也會請賓客將現金放到零錢盤，以減少互相接觸。

長榮桂冠酒店（台中）則回應，目前在館內的自助百匯咖啡廳餐台上，特別製作寫有「取餐時請勿交談」的提醒海報，而長園中餐廳則會先以跳桌的方式安排賓客座位，盡量以梅花桌為主；而台糖桂冠酒店（台南）館內的吃遍天下自助餐廳和長園中餐廳也以同樣模式因應。

(中時 )