因應新冠肺炎(COVID-19)疫情，以鼓勵玩家多去外頭走走的手遊《Pokémon GO》也因防疫修改了遊戲規則。並且每周推出只要 1 寶可幣的禮盒，協助玩家快速補充道具背包。稍早之前，本周的超值禮盒內容也已公布，訓練家們可以把握時間來兌換。

為了防疫，《Pokémon GO》近期取消了不少實體活動，包含 3 月份的社群日(Community Day)。並且隨之導入新的遊戲規則，讓訓練家在降低外出頻率的前提下，也能保持一定的遊戲成績表現，例如提升每天可以開啟的友情禮物數量、調整道具背包內每天可以存放的友情禮物上限調整為 20 個，還有孵蛋距離減半等等規則，都持續實施。此外，也每周提供一個只要「1寶可幣」的超值禮盒。繼提供了30個薰香、100個精靈球之後，本周推出的超值禮盒內容則是「50個超級球」。一位玩家只有一次兌換機會，2020年4月6日可把握機會來兌換。

《Pokémon GO》近期也針對 Android 以及 iOS 雙平台推出全新的「今天標籤頁」(TODAY)。玩家先前在遊戲中點選「望遠鏡」圖示，會出現田野調查、特殊調查的分頁。如今在全新的「今天」標籤頁，可以查看今日遊戲內正在進行的活動(例如孵蛋距離減半、誘餌模組時效延長等等)，還有你所指派佔領到道館的寶可夢現狀、賺了多少寶可幣；此外，還有追蹤每日旋轉寶可夢補給站、捕捉寶可夢的連續獎勵紀錄，以及預告即將在 App 內舉行的活動，讓玩家可以做好萬全準備。

(中時電子報)