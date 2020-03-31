三重區長劉來通導覽辦公區。(三重區公所提供╱吳亮賢新北傳真)

新冠肺炎疫情延燒，全台確診案例爆增，為使公部門運作不間斷，三重區公所規劃異地辦公，以鄰近的過圳活動中心及上層過圳閱覽室籌備為第二辦公室，機器設備也將逐一設置完妥，預計將各課室拆成三部分，各分散到原公所不同樓層、第二辦公室(過圳活動中心、過圳閱覽室)，剩餘則留原地辦公。

三重區公所指出， 2月起已嚴格控管大門進出，並每日調派同仁(含地政事務所)2人1組，凡出入公所人員，一律執行額溫檢測，若額溫偏高並有發燒情況，將委婉告知禁止入內，並建議就醫檢查，另所內電梯也實施分流設定，以減緩過多接觸，避免交叉感染之情形。

區長劉來通表示，疫情延燒至今，公所除了加強辦公環境之防疫清潔及所內各課室分區辦公外，每周也發放防疫口罩給第一線同仁使用，並備有酒精、護目鏡，保障同仁能安心執行公務。

另在3月中，也請同仁確認個人家用電腦或手機，是否已安裝好公務軟體，如此一來，即便須居家隔離、居家檢疫，也可在家中從事業務工作，使公務行政不中斷。

(中時 )