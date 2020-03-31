監察院《廉政專刊》去年刊載時任立法院長蘇嘉全財產申報，出現一筆內政部補助國慶籌備委員會的活動經費3354萬4900元，遭多名網友於臉書惡意評論「公款入私帳」、「這算公然貪污吧？」等字眼。蘇嘉全認為名譽受辱，因此提告300多名網友，台北地檢署調查後，認為國慶公款的運用情形為可受公評之事，將魏男及3名貼文的網友做出不起訴處分。對此，蘇嘉全今(30)日表示，對有些檢察官所下的結論，不免感到遺憾，但也只能尊重並接受。

蘇嘉全說，身為立法院長循例擔任107年國慶籌備委員會主任委員身分，於107年5月9日在台灣銀行群賢分行以「台灣各界慶祝107年國慶籌備委員會蘇嘉全」為名開立帳戶，帳戶中的經費個人完全不能夠提領使用，而是必須經由內政部依會計程序動支。他強調，這筆款項非常明確純屬國慶活動公款，「該帳戶也是為了籌辦國慶活動所設立的公共帳戶，而非我的私人帳戶。」

蘇嘉全指出，部分網友赤裸裸的網路攻擊霸凌與名譽抹煞，在司法上卻有了不同心證見解，有些檢察官認為我身為立法院長，這些發言屬於「公評」的範疇；也有檢察官認為被告行為已違反言論自由的範疇，在被告同意公開發文表達未盡查證義務，願意道歉後，予以緩起訴。

蘇嘉全說，個人從政三十幾年來，所有的言行當然可受公評，但諸如「公款入私帳」、「公然貪污」等完全顛倒黑白的惡意抹黑，本人無法認同這是合理評論，因此對有些檢察官所下的結論，不免感到遺憾，但也只能尊重並接受。

蘇嘉全表示，司法的價值在於保護善良與真理，而言論自由必需建立在不傷害他人的基礎上。期盼未來，台灣社會不再出現這樣惡意的抹黑與攻擊，因為沒有任何一個正直的人，應該遭受這樣的污辱與傷害。

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(中時電子報)