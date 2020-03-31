衛福部今天特別提醒，愚人節是快樂的節日，但是開疫情相關的玩笑或是惡作劇，可就不好玩囉！衛福部人員強調，散播有關流行疫情的謠言或不實資訊，足生損害於公眾或他人者，最高可罰3年以下有期徒刑、拘役或300萬元。

新北市板橋警方今天就逮獲1名在Line群組散布「台灣為因應新冠病毒，開始實施強制休假」的假消息，涉嫌散布訊息的鄭姓男子到案後坦承，自己也是轉傳人家的訊息，對於自己的行為感到相當後悔。

警方表示，38歲鄭姓男子，日前在通訊軟體LINE群組內散播：「臺灣明天起實施COVID-19新型冠狀病毒假期兩個星期，從2020年3月17日開始，所有上班族學生強制性休假以免傳播」的假訊息。

由於明天就是愚人節，警方也擔心這類假消息會頻繁出現，由於網路消息傳播速度相當快，如果未經查證，一傳十、十傳百，很容易造成恐慌。警方提醒，散播這類不實訊息，已觸犯「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條」，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣300萬元以下罰金，罰則相當重。

(中時電子報)