根據最新數據顯示，全球新冠肺炎案例數累計達69萬3224例；死亡病例達 33106 例，其中，中國案例數為8萬1518例，累計死亡3305 例，相較於疫情剛爆發的兵荒馬亂，目前正穩定控制疫情。

上海公衛中心中山醫院感染科主任胡必傑認為新冠病毒十分狡猾。（圖／網路照片）

上海公衛中心中山醫院感染科主任胡必傑今天接受中天電視主播盧秀芳專訪時表示，新冠病毒非常狡猾，完全沒有典型症狀，不像過去SARS還能用發燒、體溫來篩檢出疑似患者，所以過去常常使用紅外線偵測儀找出患者，但這次完全不適用於新冠肺炎患者，這次的患者有些流鼻水、發燒、咳嗽、有些還會失去嗅覺，但沒有一個一致的標準，甚至還有許多完全沒有症狀的感染者。

胡必傑表示，想要找出疑似患者，目前只能期待未來能有更快速的篩檢方法，以目前的PCR篩檢大約需要數個小時，目前還有另一種偵測抗體的篩檢方法，最快只需要10分鐘，但由於患者的感染初期尚未有抗體，所以這個篩檢方法目前尚不能說非常好，只能期待未來有更好的篩檢方法。

胡必傑說，這次治療大陸的新冠肺炎患者中，最令他印象深刻的是孕婦，最近還收治了一位懷孕24周的孕婦，但由於尚處於懷孕早期，假若用藥可能會傷及胎兒健康，只能且戰且走，祈禱孕婦的病況不要惡化，否則一旦用藥，難免會傷害未來寶寶的健康。至於感染孕婦是不是會直接傳染給胎兒，胡必傑說目前還沒有直接證據顯示，只能看未來有沒有更多資料。

(中時電子報)