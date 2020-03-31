公視《我的婆婆怎麼那麼可愛》中，金鐘視后黃姵嘉飾演一名倒霉的少婦，嫁進百年餅業世家前、後，公公與老公相繼過世，只好無奈獨自面對新家庭的種種問題，與飾演婆婆的金鐘視后鍾欣凌，上演婆媳過招的各種趣味故事。

該劇把嚴肅的婆媳問題、家庭問題，以輕鬆詼諧的喜劇方式呈現。黃姵嘉表示，她在劇中的角色不是傳統媳婦，而是個性直接，對婆婆也有話直說的那型：「是真的會被洗門風的那種！」尤其2人針對重振家業有著不同理念，她的新經營理念與婆家數十年來的經營之道大相同，因而發生許多衝突，甚至有場戲裡，黃姵嘉更是毫不留情地大聲數落鍾欣凌，指著鼻子罵她的經營理念有問題。

雖然2位視后在劇中是互不相讓的婆媳，但戲外卻非常合得來。黃姵嘉表示戲裡她叫鍾欣凌「老闆娘」，但戲外卻是叫「媽媽～」。她表示：「欣凌姐人非常好非常溫暖，讓我忍不住叫她『媽媽』！我想如果我是她媳婦的話，應該很幸福吧！有這麼體貼、這麼溫暖的婆婆，應該是所有女性夢寐以求的吧！」

(旺報 )