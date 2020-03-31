國民黨立委葉毓蘭今天表示，新冠肺炎疫情讓各行各業難苦撐下去，恐引發犯罪行為，且目前居家隔離政策，又要求員警支援監控，讓員警疲於奔命。對此，國民黨團總召林為洲表示認同，呼籲政府正視基層監管居家檢疫或隔離者的人力不足問題，思考人力超前布署，防範防疫漏洞。

林為洲說，若接觸確定病例者，需居家隔離14天，由衛生所基層人員追蹤管理，這部分人數比較少；另目前所有入境人士，都需要居家檢疫14天，由村里幹事、村里長管理，人數偏多。

林為洲表示，每個里約有100多人，而每位里幹事平均要負責兩個里，每天一個人至少要打3通電話，平均每位里幹事一天就要打5百通電話，另還要聯繫送餐、拿垃圾，基層能量已逼近極限。

林為洲指出，一旦聯繫不上，或者居家檢疫者／隔離者離開定位超過20公尺，就要派2名警員過去，基層派出所根本忙翻天，加班處理居家簡易／隔離者的後續追蹤，警力嚴重被排擠，若還有治安事件，警力調度更加困難。

林為洲提醒，基層監管居家檢疫／隔離者的人力嚴重不足，基層警力吃緊也是事實，呼籲行政部門要思考人力超前布署，不然就編經費給地方政府，供其聘僱更多人來管理，否則監管沒做好就可能出現漏洞。

(中時 )