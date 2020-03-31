2012年新北市三峽恩主公醫院停車場棄屍案，凶手沈文賓與弟弟沈文夏將前妻2有人押走，逼問前妻下落未遂，竟聯手淹死棄屍，歷經纏訟近8年及18位法官已6度判沈文賓死刑，本月初高院「生死辯」之後，31日最高法院宣判，沈文賓判處死刑，沈文夏19年，全案定讞。

6年前冷血溺殺奪2命的凶手沈文賓，一審到更四審共18位法官將他判死，最高法院今(6)日要開辯論庭，請台大醫師吳建昌到庭釐清沈有無教化可能，再決定判生或判死，成為法律審精神鑑定調查首例。本案纏訟近8年、6度判死仍未定讞，更是罕見的司法案件。

2012年12月10日沈文賓夥同胞弟沈文夏，持槍到宜蘭冬山鄉一處檳榔攤，押走可能知道妻子下落的檳榔攤老板潘孟瑤及其友人呂俊偉，他殘暴地將2人扔進路旁水溝，溺斃後載到三峽恩主公醫院停車場棄屍。

法院審理時，檢方痛斥沈男犯行殘忍，讓死者家屬「淚已乾、夜不能眠」應判死，沈文賓則是向法官表示他知道錯了，想到監獄工廠工作贖罪。

(中時電子報)