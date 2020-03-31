COVID-19肺炎在WHO定名採「新型冠狀病毒」，但衛福部長陳時中在疫情記者會仍用「武漢肺炎」稱呼新冠肺炎。對此，北市議員羅智強質問陳時中，台灣不是口口聲聲要和國際接軌嗎？為什麼堅持要用「武漢肺炎」？針對羅智強「逆時中」提問，桃園市議員王浩宇回嗆：「不用舔共舔到這樣子吧？」，「順時中」表態衝第一。

羅智強稍早在臉書發文提出四點就教陳時中部長，為什麼堅持要用「武漢肺炎」，就是不用「新型冠狀病毒」或簡稱「新冠病毒」、「新冠肺炎」？

其中，羅智強問陳時中堅持要用「武漢肺炎」是不是「歧視」，要看的是「被歧視者」的感受，陳部長説「武漢肺炎」沒有「歧視」，請問陳部長，你有站在中國大陸14億人的角度去想「歧視」這件事嗎？當你説一個人矮、嫌一個人胖、笑一個人染病，人家問你，你有沒有歧視，你説沒有啊。請問，你有沒有站在被你説矮、被你嫌胖、被你笑染病的人的立場，去問問看人家有沒有覺得被歧視？

王浩宇「順時中」亦在臉書反唇相譏：「所以日本腦炎？德國麻疹？香港腳？非洲豬瘟？西班牙流感？ 站在中國角度去想，不用舔共舔到這樣子吧？」

(中時電子報)