新冠肺炎疫情持續升溫影響，桃園國際機場防疫措施再升級，自4月1日起，桃機實施門禁管制，除了縮減進出二個航廈入口數到20個，所有旅客、航廈人員進入航廈時，都必須測量體溫，如超過攝氏37.5度者不得進入航廈。（陳麒全攝）

新冠肺炎疫情持續升溫影響，桃園國際機場防疫措施再升級，自4月1日起，桃機實施門禁管制，除了縮減進出二個航廈入口數到20個，所有旅客、航廈人員進入航廈時，都必須測量體溫，如超過攝氏37.5度者不得進入航廈。（陳麒全攝）

新冠肺炎疫情持續升溫影響，桃園國際機場防疫措施再升級，自4月1日起，桃機實施門禁管制，除了縮減進出二個航廈入口數到20個，所有旅客、航廈人員進入航廈時，都必須測量體溫，如超過攝氏37.5度者不得進入航廈。（陳麒全攝）

新冠肺炎疫情持續升溫影響，桃園國際機場防疫措施再升級，自4月1日起，桃機實施門禁管制，除了縮減進出二個航廈入口數到20個，所有旅客、航廈人員進入航廈時，都必須測量體溫。

桃園機場公司表示，依據中央流行疫情指揮中心及交通部政策，機場公司為因應疫情發展，經過多次現勘，防疫物資整備，已經完成航廈出入口管制計畫，規劃2個航廈出入口由原本63個縮減為20個，暫時關閉的出入口處均將張貼告示，引導旅客及機場工作人員進入航廈。

桃園國際機場公司副總經理但昭璧表示，自4月1日起，桃園國際機場公司採取門禁管制措施，所有進入航廈人員，須從特定門口進入，以紅外線熱顯像儀或額溫槍量測體溫，如超過攝氏37.5度者不得進入航廈。

為了加強人員防疫檢查，桃機公司在旅客最常進入航廈的動線及出關檢查線前，會以「雙保險」方式，設置紅外線熱顯像儀；體溫超過攝氏37.5度規定者，將依傳染病防治法37條規定，禁止進入航廈或搭機；機場捷運A1、A3站市區預辦登機區域，也由現場服務人員執行體溫量測作業。

桃機公司呼籲「多一道防線，多一份安心」，希望所有人能共同遵守規定，守護國門、守護家園。

(中時 )