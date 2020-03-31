台灣公共電視、日本放送協會（NHK）攜手改編、合力製作迷你電視影集「路～台灣EXPRESS～」，從原著吉田修一的文字化成三集的戲劇，由炎亞綸、日籍女主角波瑠帶觀眾一起談一場異國戀曲，也飽覽台灣風光。31日釋出第一波視覺影片，約10分鐘影片中，聊到飾演「春香」的波瑠在台取景約2個月時間，對台灣印象最深刻的，是和安娜李飾演的同事一起逛菜市場時，被生猛豬肉攤嚇到，「一開始很不習慣，覺得非常震驚。也看到了台灣在吃飯和生活、食物流通上充滿活力，那天讓我印象很深刻。」

炎亞綸在劇中飾演「劉人豪（Eric）」，在城市中遇到異鄉客人，和客人發展一段深刻愛戀，回想與波瑠對戲的感覺，用了富有藝術感的句子來形容，他表示:「感覺好像用蠟筆在勾勒，因為蠟筆畫出來不是很完整的，有種粗糙的顆粒感，春香與Eric就像用蠟筆在畫一幅90年代的愛情故事。」

導演在台灣各地取景拍攝，場景遍佈全台灣，這也是日本戲劇首次拍攝台灣阿美族豐年祭，別具意義，波瑠也讚賞台灣的多樣性，表示「能在台灣這個國家拍攝一圈，果然只有這個故事才可以。」不管是豐年祭，還是劇中經常出現的由林美秀飾演老闆娘經營的食堂，都呈現出台灣人可愛親切的一面。

另外由邵雨薇飾演酒店小姐「Yuki」和日籍演員井浦新飾演春香前輩「安西誠」，劇中也呈現出林森北路酒店街的特殊風貌，精準的鏡頭與細膩的拍攝，看的出日籍導演松浦善之助的用心。特別的是也啟用無演戲經驗的演員李梓誠、吳玳昀飾演高雄情侶，兩人表現生動自然青澀，讓人感受到純純的愛。

邵雨薇（右）在電視影集「路～台灣EXPRESS～」劇中飾酒店小姐Yuki。（公視提供）

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