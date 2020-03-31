雲林縣北港鎮圖書館每星期消毒2次，進館者必需配戴口罩、在門口用酒精消毒雙手。（張朝欣攝）

新冠肺炎疫情延燒、雲林縣麥寮鄉圖書館為防止群聚感染，昨日起關閉室內閱讀空間，借、還書以電話事先預約；水林鄉圖書館與K書中心則採實名登記，若有咳嗽發燒者會加以勸離，全方位防範群聚感染的發生。

麥寮鄉因台塑六輕設廠，六輕員工與承包商約有2萬人，外來人口眾多，鄉公所為減低鄉民染疫機率，昨日起宣布關閉室內閱讀空間，僅提供借、還書服務，公所表示圖書館經常有老人家、小朋友進出，所以訂定更嚴格的防疫標準，請大家共體時艱。

水林鄉圖書館與K書中心則僅開放大門供民眾進出、謝絕咳嗽發燒者，並採實名登記便於事後追蹤，圖書館說水林鄉人口老化嚴重，每天都有許多老人家到圖書館與K書中心翻閱報章雜誌，為了守護老人家的健康安全，需加強消毒與進出管制。

北港鎮圖書館與K書中心經重新整修，設備新穎、環境優雅，每天都有大批民眾在此進出，疫情期間除了每星期定期消毒2次，為了避免群聚感染，進館者必需配戴口罩、在門口用酒精消毒雙手，若有咳嗽、不舒服者將勸導離館。

民眾表示，疫情期間大家盡量減少出門，就近到鄉鎮市公所圖書館閱讀，是許多人的選擇，但也因此圖書館成為人潮聚集的場所，對於圖書館加強進出管制與防疫工作都表示肯定，也會盡量借書回家閱讀，減少染疫機率。

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(中時 )