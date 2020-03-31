蘇揆下午在立法院提出防疫紓困振興特別預算將再加碼，規模上看兆元。行政院發言人Kolas Yotaka表示，政院擬於近期提出紓困追加預算1000億元，合計原有預算、移緩濟急等5大大項目，規模將達1兆元，占GDP5％。

政院表示，蘇揆的兆元預算，包括原有特別預算600億元；移緩濟急與基金400億元；移緩濟急與基金再加碼1000億元；央行、郵政儲金、各公營銀行貸款額度7000億元；以及擬再追加特別預算1000億元。

Kolas表示，提出追加預算其實已討論一段時間，並非下午臨時提出，美國的2兆元預算，其實也有包括央行、郵政儲金、公營銀行融資貸款額度都算進來，

她說，政院當初擬定特別條例草案時，全球疫情狀況跟現在不同，現在對全球股匯市衝擊、在台灣陸續對觀光產業經濟傷害也浮現，政府要超前布署，對經濟產業方面協助要加強。包括這波紓困的餐飲、航空、運輸、觀光、旅行、旅宿，也都有討論到再加碼現金補助。

(中時 )