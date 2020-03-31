美國新冠肺炎疫情持續惡化，累計逾16萬例確診、超過3100人死亡。川普政府繼上周祭出2.2兆美元（約台幣66兆元）振興經濟法案後，知情人士透露，白宮及國會人士正在準備第四輪經濟刺激計畫，規模達6千億（約台幣18兆元）美元，救助各界度過疫情危機。

美國財經媒體報導，消息人士透露，白宮官員已彙編相關清單，其中包括對各州擴大多金援，以及對房貸市場和旅遊業等提供更多援助，紓困規模高達6000億美元。

眾議院議長佩洛西30日表示，民主黨正就新一輪刺激方案蒐集更多資訊、彙整清單。她指出，各州和地方政府需要聯邦政府協助，另外，之後可能會進一步向美國民眾再發放現金。

美國總統川普27日在白宮簽署2.2兆美元經濟刺激法案，根據這項紓困計畫，美國將在3周內向中低收入家庭發放現金；5000億美元用於幫助遭受重創的行業，3500億美元為小企業提供貸款，並至少為相關衛生系統提供1000億美元。

美聯社報導，2.2兆美元相當於美國現有經濟規模的10％、美國2021財年聯邦政府預算總額的近一半，比起2008年金融海嘯時期，美國政府推出的7000多億美元刺激計畫還高出許多。

(中時電子報)