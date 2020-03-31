位於新北地標百揚大樓48樓坐擁高空美景的「望月樓」，以新派粵菜、造型港點，被不少資深美食家譽為「新北口碑第一的粵菜餐廳」，4月1日到30日祭出2項史上最優惠的折扣，包含內用餐點天天享85折，以及全新推出一套專供外帶或外送的4人合菜，下殺75折、每套特價1999元。

望月樓在整個4月祭出粵菜、港點、桌菜或個人套餐，一律85折的超殺優惠，餐廳招牌菜包含全部自製、費時費工的荔茸香酥鴨、脆皮燒肉，老菜新做的松露帶子炒鮮奶、荷葉米沙牛小排、海鮮豆腐煲、柚子片皮手撕雞等，午餐供應的全手工港點，論每桌必點的好看又好吃的則有天鵝蘿蔔酥餅、鮮蝦金魚餃，還有外觀做成可愛胡蘿蔔造型的牛肝菌素餃。

「荔茸香酥鴨」。（Mega 50餐飲及宴會提供）

若不想外出用餐，也可選用餐廳全新配套、可供外帶或外送的4人份5道式精選合菜，菜色有廣式燒味拼盤（含叉燒、油雞、燒鴨）、紅油咖哩蝦、香菜皮蛋湯浸蛤蜊、波特酒紅糟醬燒小排、以及抱子甘藍炒蘆筍，特價僅需約75折、每套1999元，不需加收服務費。（85折優惠活動不適用酒類和飲料，且無法與其它優惠或餐券並用、服務費無折扣。該合菜優惠亦無法與其它優惠或餐券並用，如需外送須於前1日下午3點前預訂，外送地距離需在餐廳500公尺內，且需以現金結帳）

望月樓全新推出針對外帶或外送的4人合菜，每套75折、1999元。（Mega 50餐飲及宴會提供）

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