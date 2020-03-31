新冠肺炎疫情持續延燒，許多人除了口罩之外，也會準備酒精或是次氯酸水等物品來確保隨時能夠消毒，不過因為可能有人會產生過敏反應，因此衛福部也提醒大家，還要要以肥皂洗手為主要清潔手段，不過其實台灣各地水情都已經拉起警報。

根據《聯合新聞網》目前全台許多水庫蓄水量都相當吃緊，除了翡翠水庫之外，大多蓄水量都低於40%，最低蓄水量的曾文水庫更只有22.75%，而負責大台南地區民生用水南化水庫也僅有31.8%。

對此水利署副署長王藝峰表示，目前已經啟用跨區調度制度，其中包含取高屏溪川流水，處理後每天北運10萬噸來支援南化水庫，另外也從東港溪抽許25萬噸的水送到高雄鳳山水庫當中。

不過王藝峰也表示，就算全台2,380萬人每天多洗10次手、每次用掉2公升水量來估算，也不會對水情造成大影響，且因為新冠肺炎疫情影響，餐飲、工商產業都受到衝擊，讓今年1、2月用水量比去年同期減少4%，因此希望民眾還是要勤洗手，保護自己身體健康。

(中時電子報)