網路28日瘋傳一段影片，1對情侶在沙灘上的露營帳篷內，無視周邊還有遊客，竟然在帳篷內「愛愛」，被偷拍者將上傳網路，儘管事後影片大多已經刪除，但30日又有網友上傳1張女主角站在帳篷旁的「全裸正面」照片，根據網友表示，影片中活春宮的男女主角，男生身材健美，女主角長髮飄逸、身材傲人，雙方看起來年紀皆不超過30歲。有眼尖的網友甚至指出，其中這名女子就是去年在菲律賓長灘島度假，大膽穿上「一條線」比基尼的女主角！

台南漁光島驚見活春宮，居然還有新影片曝光！（圖／翻攝網路）

台南安平區漁光島近日成為網友朝聖熱點，起因於一對情侶在帳篷內忘情當起四腳獸，結果遮陽布掉下，春光被路人錄影上傳到網路，引起討論；目前大部分影片都被刪除，不過30日又有人貼出女主角的正面照。

不過網路上也老司機表示，這位女主角疑似就是去年到菲律賓長灘島度假，大膽穿「一條線」比基尼在路上行走引起圍觀的正妹，當時這位正妹穿著超辣比基尼，胸前兩條水滴形狀白布勉強遮住兩點，但接近私處部分幾乎有遮跟沒遮一樣，一路上引起許多人圍觀、拍照，甚至還驚動了當地警局。

當時這名正妹被逮捕時還向警方表示，「這是自我展現的一種，很舒適，在台灣常常這樣穿」，讓當地局長相當震怒，以禁止拍攝及展示猥褻照片的罪名罰款2500披索（約台幣1490元）。消息傳回台灣也一度掀起討論，甚至登上Google熱搜，沒想到這名30日臉書流傳出情侶的正面照，只見女主角疑似就是同一人，行徑相當大膽，這這位正妹也再度引發關注。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)