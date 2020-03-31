新北市長侯友宜視察大賣場防疫情形。（王揚傑攝）

中央流行疫情指揮中心今（31）日公布社交距離保持室內1.5公尺，室外1公尺，新北市長侯友宜下午視察大賣場防疫情形時表示，在實施的過程業者會比較辛苦，因為涉及到室內熟食區客人與客人之間的飲食間距如何保持，政府必須要有配套措施。

侯友宜說，口罩拿下來坐在對面，1.5公尺怎樣保持間距，其實滿困難的，剛才他看了熟食區，未來可能業者在因應政府的1.5公尺時，要做好整個配套的準備，而且如果民眾沒有配合，到底有沒有什麼條款可以處理，中央要去思考整個配套的完整性。

(中時 )