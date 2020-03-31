疫情中心公布社交距離 侯友宜：賣場業者很困難 18:132020/03/31 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜視察大賣場防疫情形。（王揚傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜視察大賣場防疫情形。（王揚傑攝） 中央流行疫情指揮中心今（31）日公布社交距離保持室內1.5公尺，室外1公尺，新北市長侯友宜下午視察大賣場防疫情形時表示，在實施的過程業者會比較辛苦，因為涉及到室內熟食區客人與客人之間的飲食間距如何保持，政府必須要有配套措施。 侯友宜說，口罩拿下來坐在對面，1.5公尺怎樣保持間距，其實滿困難的，剛才他看了熟食區，未來可能業者在因應政府的1.5公尺時，要做好整個配套的準備，而且如果民眾沒有配合，到底有沒有什麼條款可以處理，中央要去思考整個配套的完整性。 (中時 ) #侯友宜 #業者 #疫情 #配套 #新冠肺炎 #疫情中心 #社交距離 #大賣場 #新北市 #侯友宜 也許您會感興趣 推薦閱讀 美國超越義大利 成新冠肺炎確診第二高 00:302020/03/27 國際 他聲望高過國民黨 李明賢：AIT在押寶了！ 09:042020/03/27 政治 新冠肺炎》義大利新增969死亡 創單日最高！累積確診數成全球第2 03:382020/03/28 國際 居家檢疫男為買優酪乳跑出門 慘被開罰20萬 21:102020/03/28 政治 女星閃嫁大25歲百億富商 一張慶生照洩驚人豪門生活 21:452020/03/28 娛樂 專家傳真－當疫情來襲 帶動改變契機 04:102020/03/30 產業特刊 社交距離不用尺量 伸長手臂就能測出 12:322020/03/30 生活 《營建股》台開集團花蓮、金門 「疫」轉身迎商機 12:332020/03/30 財經 新北最高可照護2萬名居家檢疫者 目前尚足以應付 16:582020/03/30 生活 長釘封門 北韓新冠患者一家五口慘死 17:442020/03/31 國際 生活熱門新聞 不平靜！劉真、郝柏村相繼辭世 命理師曝玄機 - 生活 周三起連雨5天 氣象局曝清明連假降雨熱區 - 生活 感染源不明！一看確診師大生足跡...網驚呼學校不妙了 - 生活 台灣防疫恐失守？唐綺陽揭關鍵：小心這些變破口 - 生活 觀光局員工5歲兒染疫 桃私幼17師生停班 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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