新冠肺炎疫情持續延燒，直接或間接對漁業相關產銷造成衝擊，台南市政府31日下午於將軍區漁港舉辦「漁業紓困貸款及振興措施」說明會，與會的漁民、漁民團體建議，台南市為文蛤重要產區，希望政府能列入紓困。

31日的說明會由行政院農業委員會漁業署、農金局等單位派員出席，會中農委會說明，為穩定農漁業經濟，中央已編列特別預算約54億元振興基金，另有總額度68億元的農漁業優惠利率貸款。農金局表示，給予最長1年免息或部分免息優惠，並追溯至今年1月15日生效適用。

南縣區漁會總幹事陳崇德表示，由於台南養殖漁業以台灣鯛、虱目魚、文蛤為主，疫情爆發以來，文蛤產地價1斤已下跌10元，疫情再發燒下去，大家都不知怎麼辦，希望政府能將文蛤列入紓困補助項目，農委會代表也將此意見帶回討論。

台南市農業局也擬訂相關因應策略，提出「漁業結構改善及行銷推廣」及「台南市漁港環境改善工程」計畫，爭取中央經費補助，趁機改善漁港環境，擴大漁產行銷，擬加強到台北及各大賣場展售，下半年視疫情發展舉辦促銷活動，讓國人認識、愛用台南優良美味漁產。

(中時 )