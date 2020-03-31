歐美新冠肺炎疫情大爆發，掀起旅外人士返國潮，桃園國際機場增設採檢站加強防疫，由各署立醫院派員輪值。不同於其他醫院以排班方式輪流，聯新國際醫院是每日固定支援第一、二航廈各1個採檢站的深夜時段，而且是所有支援醫院中，唯一一家私立區域醫院。特別的是，聯新國際醫院由黃忠智等4位院長親自上場輪值「大夜班」採檢，以身作則為國人守護入境防疫第一線。

「三更半夜的熬夜辛苦時段我們來做！」聯新國際醫院總院長張煥禎表示，考量其他醫院醫師來自全台各地，凌晨時段不一定方便到機場支援，聯新國際醫院善盡社會責任，承接每日凌晨2時至8時第一、二航廈各1個據點的採檢任務。張煥禎說，相較其他支援採檢站的醫院都是醫學中心或公立醫院，聯新國際醫院是唯一的私立區域醫院。聯新國際醫院除了醫療水準達到醫學中心等級，公益服務亦是不落人後。

張煥禎表示，聯新國際醫院除了原本在第一、二航廈管制區內外共4個醫療中心的門診及24小時急診，13年來每天服務13萬多名出入境旅客與3萬多名機場員工，最近因應政府增設入境採檢站，聯新國際醫院每日再多支援2個採檢站的深夜時段。聯新國際醫院義不容辭站在第一線，傾力協助做好邊境防疫。

聯新國際醫院支援機場採檢站的醫師陣容也是「高規格」，都是院長級或主管級醫師。由總院長張煥禎、院長黃忠智、許詩典、吳清平，4位院長親自輪值大夜班採檢；其他還有部長、主任也都響應採檢任務。

支援採檢的醫務部主管醫師林盈光表示，採檢時醫師全副武裝，穿著「兔寶寶裝」做好防護，包括D級防護衣、面罩、N95 口罩、手套、髮帽、鞋套等。整套配備穿上或脫下就需要大約7、8分鐘，每穿脫一件就要用酒精消毒一次，各步驟環節都要謹慎確實。穿起來密不透風，而且不能喝水、上廁所，所以也要有忍耐的功夫。林盈光幽默表示，「穿著兔寶寶裝，搭配通宵熬夜的紅眼睛，迎接紅眼班機做採檢，這是醫師的難得經驗。」

林盈光表示，咽喉採檢是醫師臨床的基本動作，只要幾秒鐘即可完成，這次因為疫情隔著防護板，仍然可以感受到民眾的忐忑不安。「這短短幾秒，更深刻體認醫師的天職與責任。」

林盈光說，擔任採檢醫師，面對新疾病的未知風險，心理壓力在所難免，但是想到醫師的救人使命感，就會全力以赴。建議民眾應配合政府防疫政策，確實做好防疫措施，落實自主健康管理，保護自己和他人，對疫情不必太過驚慌，大家一起努力共度難關。

(中時 )