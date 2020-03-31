宜蘭縣警方近期破獲持槍強盜等重大刑案，警政署長陳家欽今天（31日）下午前往羅東警分局，慰勉基層員警並頒贈獎勵金，陳家欽也提醒警察同仁，在執行防疫等勤務時，務必要將自身健康和執勤安全列為首要重點。

陳家欽今天還視察宜蘭警方異地辦公的情形，了解防疫替代處所及人力調度措施，宜蘭警方因應防疫採分組、分時段、分流上班作法，避免因疫情擴散造成群聚感染，確保執勤的警力足以達成防疫和維持治安的任務。

宜蘭縣警察局表示，現在防疫工作迫在眉睫，警方雖投入大量人力協助防疫，轄區治安亦絕對兼顧，因強盜、竊盜等犯罪具有治安問題指標性，一旦發生必會成為國人關注焦點，署長特別提醒應注意轄內治安情勢，尤其金融機構、大賣場及便利商店要防範搶奪強盜案發生，兼顧防疫和治安工作，宜警對於挑戰公權力的不法行為，全力集中偵查能量，不讓歹徒「趁疫作亂」。

(中時 )