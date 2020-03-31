全球首屆世界客家博覽會將於2022年在桃園登場，由桃園市政府客家事務局主辦，但議員卻爆出120天活動要燒30億元，議會卻渾然不知，怒批是「慷桃園之慨」，客家局長何明光數度強調希望中央全額負擔，相關期程確定後會向議會報告。

議員林正峰說，客家事務局2022年8至11月將和客委會一起舉辦「世界客家博覽會」，但預算初估要30億元，活動時間長達120天，直言：「桃園農業博覽會、台灣燈會都沒有這麼長！」質疑以客家局現有的人力投入籌備和承辦，會影響到常態業務，且承辦大規模活動，議會渾然不知，怒斥客家局藐視議會，擔憂經費不足桃園要埋單。

副市長游建華連忙緩頰，強調分擔比例還在和中央協商，有答案會立刻向議會報告，卻遭林正峰痛斥：「報告時木已成舟！」強調並不反對，但今年因疫情影響歲收都會減少，市府應該全盤考量、做好規畫。議員劉茂群、周玉琴也認為，舉辦大型活動提升桃園知名度是好事，但要量力而為，「不可以由地方來擔、也盡量不要向外界募款！」

綠營客家籍議員彭俊豪則為客家局讚聲，樂見桃園爭取到主辦權，強調全世界都在看，要做好、做精彩，成為典範，「世界第一次不要變最後一次！」

客家局解釋，全球首屆的「世界客家博覽會」，將從音樂、文學、影像、產業等面向呈現客家的多元與創新，展現台灣身為世界唯一有完整客家政策的特色，會積極爭取中央全額補助，讓博覽會成為海內外客家文化的交流平台，經費用於園區環境改善、館舍策展規模、籌備和宣傳費，還有交通接駁等。

副局長戴興達進一步說，暫以25億元規畫辦理，將以現有的客家文化館、海螺文化體驗園區等現有場館舉辦，不會興建硬體設施，強調客家先民遷移到世界各地後，開枝散葉達1億餘人，融入當地文化呈現多元的風貌，將盤點挖掘全球的客家生活習慣，邀請來台交流、展演。

(中時 )