美國商務部去年5月將大陸通訊設備巨頭華為及其附屬公司列入實體清單，Google也宣布暫停與華為的業務合作，導致華為新一代的手機無法使用GMS服務。華為31日公布業績，2019年營收1,230億美元，未達去年4月公布的1,350億美元門檻，短缺120億美元(約3,600億元新台幣)。

據CNBC報導， 華為去年總營收達8588億元人民幣（1230億美元）、年增率19.1％，淨利潤為627億元人民幣（合90億美元）、年增5.65％，去年總營收也未達到2019年4月所設下的1,350億美元門檻，短缺120億美元。雖整體來說仍呈現成長趨勢，但遠遜於2018年利潤年增率25％，以及2017年的利潤增長率28％。

華為輪值董事長徐直軍表示，華為去年總營收短缺120億美元，跟美國對華為實施貿易黑名單有相當關係，華為去年包括智慧型手機和筆記型電腦在內的消費業務受傷最深，若去年沒有被列入實體清單，華為預計還會超出門檻100億美元。

華為去年5月被列入實體清單後，Google提供的Android手機作業系統就無法搭載在華為去年9月發表的Mate 30系列手機，改用華為自研的行動服務HMS，但海外業務也因此遭到嚴重打擊，華為也順勢將銷售重心從歐洲部份移回大陸市場，華為也在短時間取得大陸市占率龍頭寶座，如今從財報表現來看，華為仍無法擺脫被列入美國貿易黑名單的巨大衝擊。

(中時電子報)