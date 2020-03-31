從小就和孩子一起學習理財，最能與孩子建立共同的家庭理財觀念。玉山銀行建議可以從定期定額開始，每月小額扣款申購基金等金融商品，分散風險、提高投資勝率。進一步還可以透過增額型或還本型壽險、定期繳交保費，以長期累積資產並增加保障。

此外，善用每人每年220萬元的贈與免稅額度，逐步為子女教育或創業基金預作準備，或是運用信託專業服務，讓子女資金運用規劃更加完整。在保障資產增值以外，強化孩子的健康防護網也是人生重要投資之一，大部分險種的保費為年紀越小越便宜，盡早規劃醫療險、癌症險等完整保障，能以較少保費轉嫁醫療負擔，亦可將子女的健康、意外等保障附加於父母保單下，以節省保費支出。

少子化趨勢下，父母越來越重視子女的品格教養與教育基金規劃，玉山銀行針對財富管理會員未滿20歲的子女推出「玉約幸福親子帳戶」，讓父母透過此親子帳戶與孩子們共同建立家庭理財觀念。「玉約幸福親子帳戶」除了有專家團隊與專屬理財專員提供完整的資產諮詢規劃外，玉山亦不定期舉辦多元親子講座、客製化親子主題旅遊推薦及留遊學諮詢等專屬服務，讓父母與孩子共同討論人生重要的規劃。

在親子理財方面，玉山建議父母可以「SMART」為原則，替孩子們累積教育基金，同時達成財富贈與規劃。「Savings」指的是積極儲蓄，將收入扣除儲蓄後才是支出。「Management」是獨立管理，針對子女教育或生活所需，設置專款專用的獨立帳戶，並定期檢視避免因臨時的資金調度需求而挪用。「Action」是徹底執行，養成定期定額的投資習慣，不因市場波動而停止，有紀律地持續投資。

「Risk control」要做好風險管理，規劃父母自身壽險保障及子女醫療防護準備金，才能避免意外發生時沒有足夠資金支應孩子的教育及生活費用。「Time」要及早規劃，愈早開始規劃與執行，愈能發揮時間複利效果，用最少金錢達成最大效益！

(工商 )