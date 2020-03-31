工業電腦廠樺漢（6414）去年稅後淨利10.8億元，年減1.3％，主要受認列可轉債贖回費用及匯損影響，EPS為13.22元，連五年賺進一股本。公司表示，除三大產品線維持成長看法不變，近期也因疫情帶動遠距需求，新增醫療IoT設備及視訊會議系統急單，挹注全年營運成長動能。

樺漢指出，今年以來雖有疫情影響，但工廠產能自2月下旬逐步回升，至3月中旬以後已回復正常水準，先前也將部份產能移至台灣及墨西哥生產，並提高產能利用率，預估營運動能將因供給受限而略為下滑，工業網安及工業互聯網解決方案產品線則維持成長。

值得一提的是，因疫情帶動遠端、防疫需求，樺漢陸續接到醫療IoT設備需求及視訊會議系統急單，將對今年營收、獲利有所助益，市場預估，樺漢首季毛利率可望小幅提升。

樺漢3月31日公布去年財報並舉辦法說，去年第四季營收245億元，創下單季新高，季增18.9％，年增4.5％，得力於旺季效應顯現，以及德國子公司S&T及ODM事業群貢獻占比提升，但因品牌區塊及系統整合區塊產品組合改變，使得毛利率23.5％，較上季小幅衰退0.5個百分點，單季EPS仍以4.49元創下新高。

累計全年來看，樺漢去年毛利率回升至23％，創掛牌以來新高，營業淨利率則與去年持平，惟受到認列可轉債提前贖回費用2.24億元及匯損1.18億元，拖累獲利表現，稅後淨利10.8億元，年減1.3％，EPS 13.22元，公司表示，若剔除前揭一次性費用，全年EPS原可達15.41元。

此外，樺漢董事會通過盈餘分派案，擬配發5元股利，包括1元股票股利及4元現金股利，也是樺漢自2013年來再度配發股票股利。

(工商 )