近幾年全球企業合併與收購活動相當熱絡，然而受到新冠肺炎影響，併購交易3月下半瞬間急凍，因為疫情重創金融市場，使得企業股價崩跌，頓時間併購再也不是企業高層焦點，而是如何帶領公司度過眼前難關。

根據Refinitiv資料，上周全球合併與收購交易只有125億美元，寫下金融海嘯低谷、也就是2009年4月以來最低單周紀錄。今年第一季整體交易金額也比去年同期衰退28％，降至6,980億美元，創2016年以來最差首季表現。

花旗法人客戶業務集團董事長卡爾瓦瑞亞（Leon Kalvaria）表示，短期內併購交易會接近停擺，因為原本考慮併購的企業，大多都已按下暫停鍵。

他說：「每個人現在首先考慮的都是員工與客戶，很少有企業在當前的市況還會進行現金交易，私募基金也會先著重於管理投資的公司，而不是展開新的交易。」

美國首季合併與收購活動較去年同期萎縮51％至2,530億美元。

(工商 )