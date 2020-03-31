電動車商特斯拉拜新車大量到港所賜，紓解累積超過兩年的欠車訂單，3月交車量一舉突破1,600輛，創單月新高，也改寫台灣電動車單月銷售紀錄，其中平價電動車Model 3交車逾1,400輛占最大宗。

特斯拉表示，今年持續增加全台灣超級充電站數量，台灣更將是亞洲首批導入第三代超級充電站的市場。

(工商 )