特斯拉3月交車逾1,600輛創紀錄 18:242020/03/31 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 電動車商特斯拉拜新車大量到港所賜，紓解累積超過兩年的欠車訂單，3月交車量一舉突破1,600輛，創單月新高，也改寫台灣電動車單月銷售紀錄，其中平價電動車Model 3交車逾1,400輛占最大宗。 特斯拉表示，今年持續增加全台灣超級充電站數量，台灣更將是亞洲首批導入第三代超級充電站的市場。 (工商 ) #大量 #電動車 #特斯拉 #交車 #超級充電站 也許您會感興趣 推薦閱讀 和大啟動庫藏股 樂觀今年營運 01:152020/03/27 證券．權證 《汽車股》庫藏股出鞘，和大彈高 10:512020/03/27 財經 報名人數更勝以往 電動車創意競賽決賽成績出爐 15:012020/03/29 生活 比亞迪：刀片電池已進入大量生產階段 17:242020/03/29 財經 竹科帶動年輕人敢生 新竹地區幼兒比例高 20:142020/03/29 財經 健行電動車創意賽出爐 04:102020/03/30 地方新聞 老翁駕電動車摸黑行駛 警方護駕 14:052020/03/30 社會 避免群聚旺到「它」 3月業績竟增2成 11:402020/03/31 財經 打臉電動機車電池規格化 經長：消費者在意的是安全 16:052020/03/31 政治 黃金最大買家收手 俄羅斯央行宣布停購 14:232020/03/31 財經 財經熱門新聞 有救了！川普找大咖喬油價 油市逆天復仇 - 財經 青安房貸利率跌破1％ 買房好時機？小心成經濟泡沫亡魂！ - 財經 就剩明天！58元買王品1股 爽拿2200元餐券 - 財經 全球經濟衰退成定局 晶圓廠將掀關廠大潮 - 財經 快了…台股下波屠殺！專家爆散戶撿槍時機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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