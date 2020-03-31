陽明海運（2609）31日公告108年度財務報告，合併營收為1,492億元，稅後淨損43.1億元，稅後EPS -1.66元，其中船隻售後不回購與新會計準則所列損失22.88億。在各項不利因素排除與過去高價租進船舶陸續到期解約後，今年成本結構大幅改善，有利業績。

陽明海運表示，108年全年營運量為543萬箱（20呎櫃），較107年營運量523萬箱成長3.88％，而營收較107年合併營收新台幣1,418億元亦成長5.18％，在去（108）年度艙位數未增加之情況下，營運量與營業收入均有所增長，每單位營業成本亦較107年有所改善。

惟稅後仍出現虧損主因為受限於整體成本結構中，營運船舶與貨櫃租賃比例較高，故在2019年適用國際財務報導準則（IFRS16）規定影響108年列9億元損失，另在營運策略與船舶市場價格考量下，於108年第三季選擇不回購舊有售後租回船舶列了13.88億元損失，兩者合計即占全年稅後淨損53.57％，顯示在既存成本結構之不利因素下，陽明海運透過各項營運政策優化，營業績效已大幅改善，如排除上述影響損益因素，較107年減虧幅度達69.64％。

展望109年，陽明海運在營業策略上，除所屬THE聯盟延長合作年限至2030年與聯盟新成員加入，航線設計可搭配最適船型並合理化靠港配置，縮短主要港口運送時間外，仍將持續執行各項營運改善政策，包括積極調整攬貨策略以提升貨載貢獻度、推動航線多段利用政策，有效提高艙位利用率並因應市場變化調整貨載結構等以有效增裕營收。

而在整體成本結構上，109年仍有既存高價長租船將陸續解租，且有數艘老舊船舶將逐步汰除，亦布建新型11,000箱級船舶與2,800箱級近洋線主力船型可進一步降低營運成本，同時積極透過提升貨櫃自有比例，海外自用辦公室購置等緩和租賃比例偏高之壓力。綜合以上營業與成本改善方向，均有助於陽明海運進一步提升航線服務品質、控制營運成本及強化營運競爭力。

(工商 )