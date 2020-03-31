因受嚴重特殊傳染性肺炎衝擊，晶華酒店集團旗下平價時尚設計風格酒店品牌Just Sleep捷絲旅的台大尊賢館，將自4月1日起至6月30日暫停營運3個月。另外，配合政府防疫，位在台北市林森北路的捷絲旅林森館，亦將於4月1日正式加入「防疫旅館」行列，提供境外回台人士入住隔離使用，防疫旅館住宿一晚含三餐費用只要4,000元+15％。

晶華酒店集團表示，除台大尊賢館與林森館外，捷絲旅位在新北市三重、宜蘭、花蓮、高雄等地的據點，目前營運正常。

捷絲旅台大尊賢館有76間客房，主要服務台大師生為主，受新冠肺炎疫情影響，台灣大學目前已暫停舉辦各類學術活動及研討會，為此經台大同意，捷絲旅臺大尊賢館暫停營運3個月， 附設的餐廳「義饗食堂」也暫停服務。

捷絲旅台北林森館有62間客房，在加入防疫旅館行列後，全體員工已接受防疫及消毒流程之培訓，為檢疫旅客提供安全的住宿環境。以服務住客初衷為出發點，行前透過WhatsApp或Line或E-mail等通訊軟體傳送防疫住宿注意事項影片，早在旅客抵達前，服務人員於飯店一樓親自迎接由機場直接搭乘「防疫計程車」抵達的貴賓，在一次性的量體溫後及直接引導進入客房，讓旅客擁有回家般的溫暖感受。

為減少接觸造成感染風險，捷絲旅林林館亦規劃旅客入住前拍攝好相關身分證件照片以事先建檔、完成入住手續，並將「居家檢疫規範切結書、入住酒店聲明卡、健康聲明調查表」影本放置在客房書桌上。並根據住客國籍，貼心提供各語言版本之疾病防疫公告。餐點則由團隊每日出外購買，早餐提供在地美食，例如：麥當勞、摩斯、永和豆漿等，午餐、晚餐則是精選在地便當菜色，每日挑選不同菜色以滿足旅客需求。將於統一採買後放置在房間外的置物架上，致電通知旅客取餐，並使用一次性餐具、垃圾專業處理，兼有24小時前台服務，支持陪伴旅客度過14日隔離期。

(工商 )