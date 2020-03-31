蕭敬騰擔任GQ 2020年4月號封面人物（GQ雜誌提供）

蕭敬騰（老蕭）演藝工作滿檔，私底下他也不斷進修各種才藝，包括鋼琴、英文、繪畫、書法等，把24小時當成40小時來用。他擔任GQ雜誌4月號封面人物，談到為何把生活安排得如此緊湊？他說：「因為我覺得我還有精神學習。」他近一年開始勤練吉他，連梳化時也在彈，他的經紀人Summer說，他甚至抱著吉他睡覺。而如此每天彈上5、6小時的結果是，手受傷了。「你只要認真投入就一定會受傷。」他邊轉著手腕、看了看手肘、關節，笑了，好像那些看不見的內傷是勳章一樣。

蕭敬騰擔任GQ 2020年4月號封面人物（GQ雜誌提供）

至於練吉他的目的？他表示，沒有目的，像他畫畫與寫字一樣，並不是為了辦展覽而去做，「就是說你對這些東西還有渴望、有熱情，我知道我還有，所以趕快學。如果再過幾年沒有了的話，就來不及了，所以我很珍惜現在還有激情的時候。我就真的超愛這些事，所以覺得時間不夠用。」

蕭敬騰擔任GQ 2020年4月號封面人物（GQ雜誌提供）

學樂器雖然沒有目的，目標還是有的，就是人琴合一，「你必須覺得它是你身上一塊肉，你就可以很自如。」他認真地形容，好像看吉他之神表演時，可以跑來跑去，然後突然彈一個音，非常厲害，他仔細一想，人家是從小可能三歲、五歲開始彈，到現在4、50歲，當然已經非常熟悉，這就是需要時間去換來的。

(中時 )