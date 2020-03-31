行政院長蘇貞昌。（圖／本報系資料照片）

國民黨立委陳玉珍30日在國會質詢時說，中華民國才是國家，台灣不是國家。對此，行政院長蘇貞昌竟痛罵：「那她就沒資格當國會議員」。針對蘇貞昌失言，台北市國民黨議員羅智強直批蘇貞昌之怒是典型的「民進黨的嘴皮子台獨」。

羅智強在臉書指出，從法律來看，陳玉珍占了全理。因為，我們的國號是「中華民國」，《兩岸人民關係條例》明確定義：

一、臺灣地區：指臺灣、澎湖、金門、馬祖及政府統治權所及之其他地區。

二、大陸地區：指臺灣地區以外之中華民國領土。

羅智強表示，換句話說，台灣＋大陸，才是中華民國領土的完整範圍，只講「台灣」，當然不能代表中華民國。

羅智強質問，蘇貞昌不認同，要搞法理台獨，那你修法嘛，不要講修憲那麼高難度的，就《兩岸人民關係條例》這一條「大陸地區是中華民國領土」，蘇貞昌你趕快修法，趕快實現法理台獨啊！

羅智強揭穿蘇揆色厲內荏原因指出，「法理台獨」只是民進黨騙票的工具，蘇貞昌憑什麼說陳玉珍沒資格當國會議員，應該是你蘇貞昌，沒資格當行政院長吧！

(中時電子報)