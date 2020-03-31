新冠肺炎疫情持續肆虐全球，目前已傳出不少運動員染病，甚至驚傳曾參加1976年蒙特婁奧運的巴貝多田徑選手皮爾森喬丹染病過世，享年69歲。全球體壇人人自危，現已有超過百位巨星攜手合作，當中包含了NBA勇士柯瑞、游泳退役名將菲爾普斯、體操精靈拜爾斯、高球耆宿「金熊」尼克勞斯以及MLB「老爹」歐提斯等人，希望能藉由拍賣物品籌款，未來將這筆錢捐贈給受疫情重創的災區民眾。

這個活動不同於一般的拍賣會，而是由每位參加的明星們捐贈一件自己的物品，有可能是簽名球、簽名衣、球鞋、手套、球桿等，有意參加這個活動的民眾自行出價，最少不得低於25美元，然後再由出價者進行抽獎，而不是以拍賣的方式價高者得。

史提芬柯瑞捐出自己的簽名球衣、拜爾斯是簽名體操服、尼克勞斯捐出簽名帽子和手套、菲爾普斯是游泳衣，至於獨行俠老闆庫班最有趣，他捐出一張自己的簽名支票，但這張支票寫著多少錢不得而知，頗有樂透的感覺。

據了解現在已有13個國家、超過115位運動員、教練和體壇名人用實際行動來對抗疫情，預計至5月1日截止。活動發言人施瓦布表示，每個運動員都能貢獻一己之力，幫助那些因為疫情受到重創的地區，這些錢將提供給被隔離的民眾、醫護人員以及醫療設備。

(中時 )