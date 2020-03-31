實體展受肺炎疫情影響，貿協啟用線上虛擬展館，要協助廠商搶攻數位商機。（圖：王玉樹攝）

新冠肺炎疫情造成實體展覽全面取消，痛擊辦展的外貿協會，該會今日(31)直言第一季會展已是0收入的慘狀。目前規劃線上商機取代，預計在6月底前協助受影響實體展，設立46個「線上展覽」、「虛擬展館」，幫助2000多家廠商做數位行銷。

貿協同時宣布首座題式虛擬展館「織襪眼鏡時尚虛擬展館」今日上線，讓買主在家跨國逛展，直接詢價、下單。貿協數位商務處處長陳鈴君表示，貿協預計自設4個虛擬展館，除織襪眼鏡時尚館，未來要上線的還有IOT／智慧醫療館、工業主題館、台灣形象展的跨境電商館3個。預計共展出各產業達250項台灣中小企業特色商品，每個展的成本雖要60萬元，仍比實體展便宜很多，預計虛擬展展期1年。

多項國際活動延期、停辦，造成實體外銷趨緩，貿協秘書長葉明水表示，為協助國內廠商持續於國際舞台曝光，同步推動46個線上展覽、虛擬展館專區，拚6月底前上線，預計可協助超過2000家廠商。至於展場中的360度型錄、3D模型建置，會由貿協輔導廠商技術應用拍攝。

對於會展慘狀，他表示，統計第一季會展收入是0，全年可能會超過原先預估的5億虧損。

(中時 )