印度衛生防護裝備短缺，迫使一些醫生只好使用雨衣和機車安全帽當防護衣，這暴露了印度公共衛生系統的薄弱環節。

路透社報導，印度當地的兩名醫生傳給路透社的照片顯示，在東部城市加爾各答，出現醫生穿著塑膠雨衣當防護衣，而且這件雨衣還是破的。

這位公布醫療物資短缺的醫生說：「我們不想以犧牲生命為代價工作，只能就地取材。」他因為害怕受到當局的報復，而拒絕透露姓名。

印度醫生的破舊雨衣，這是他對抗新冠病毒的裝備。(圖/路透社)

印度總理莫迪（Narendra Modi）週一表示，印度正試圖向韓國、中國大陸採購大量的個人防護衣（PPE），以解決短缺問題。

但是到目前為止，印度的新冠病毒疫情，已經感染了1,251人，並造成32起死亡，許多醫生擔心，在沒有適當的口罩和工作服情況下，醫護人員也可能成為病毒帶原者。

有預測指出，到5月中旬，印度可能出現超過10萬人被感染的情況，要真是如此，將使印度不足的衛生系統，和人數稀缺的醫生，都面臨難以負擔的壓力。

在新德里附近的哈里亞納邦北部，ESI醫院的卡爾格醫生(Sandeep Garg)說，他現在只能用全罩式安全帽，再加上外科口罩，因為他沒有N95口罩。

卡爾格說：「我用安全帽遮住我的臉，並再戴外科口罩來保護。」

印度衛生部沒有回應路透社的詢問。

這場新冠病毒大流行，暴露了印度殘破的醫療系統，印度的公共衛生支出只佔GDP的1.3％，在世界上排名最低。

新德里的匿名官員說：「我們的健康保障都以祈禱為主，衛生系統無法依靠，只能自己拯救自己。」

(中時電子報)