在新型冠狀病毒疫情在美國擴散之際，美國衛生與公眾服務部週一宣佈與兩家美國公司合作，共同採取措施加快新冠病毒疫苗的研發和生產。而其中一家湯森研發已於2月在我經濟部技術處支持下展開「台灣-楊森合作計畫」，讓楊森與工研院共同研發「雙效免疫治療藥物開發技術」，這也是台灣與國際藥廠首次共同出資合作的案例。

據《美國之音》報導，這兩家公司是總部位於新澤西州的強生公司旗下的楊森研發（Janssen Research & Development）和馬塞諸塞州的生物技術公司曼德那（Moderna Therapeutics）。美衛生部表示，第一階段試驗將不遲於2020年秋季開始。

報導指出，目前全球還沒有獲正式批准的新型冠狀病毒的治療方法或疫苗。此一去年底出現的呼吸道疾病僅數月就奪去了全球3.5萬多人的生命，感染者已超過75萬人。但由於疫苗上市前必須進行廣泛的人體測試，專家稱至少到2021年才會有疫苗投入使用。

報導說，強生公司週一宣佈與美國政府達成了一項10億美元的協定，將創建超過10億劑疫苗的生產能力。該公司稱已選好候選主疫苗，將在9月進行人體測試，第一批疫苗可能在2021年初獲得緊急使用授權，將會遠遠快於疫苗測試、批准和生產通常需要的18個月。

強生公司首席科學官斯多弗（Paul Stoffels）週一表示，該公司在荷蘭有一家生產工廠，可生產多達3億劑疫苗，但他表示，「這對全世界來說絕對不夠」。強生公司預備在美國新建工廠，以便能在今年年底前生產疫苗。

台灣經濟部曾於上月中指出，台灣與楊森藥廠合作計畫挑選工研院的「雙效免疫治療藥物開發技術」深入研發，首創共同研發合作模式，將成為台灣新藥研發與國際對接最重要的關鍵。

《美國之音》說，另一家曼德那公司本月宣佈開始對其候選疫苗進行非常早期的人體試驗，並與美國衛生部下屬的生物醫學高級研究與開發局簽署了一項疫苗研發協定。

目前全球加緊研發新冠病毒疫苗的國家中，除了美國之外，中國大陸和歐洲也在努力成為第一個找到治癒方法的國家，這給一場全球危機帶來了民族主義元素。美總統川普在與製藥業高管的會議上談到，要確保在美國本土生產疫苗，保證美國控制其供應。歐洲各國的藥企也在加強合作，中國大陸軍事科學院則宣稱疫苗已進入臨床實驗，但未公布更多細節。

(中時電子報)