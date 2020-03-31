日前有美國知情人士表示，美國官方同意採取新措施，限制華為全球供應鏈，還包括一些關鍵的產業鏈廠商，對此，大陸信息消費聯盟理事長項立剛表示，如果美方真的限制華為晶片供應鏈，會讓很多美國企業蒙受巨大損失，同時，相信大陸的精準反制辦法也有很多。

路透26日援引知情人士消息稱，美國高階官員同意採取新措施，限制華為晶片全球供應鏈，其中，可能包括一些關鍵的產業鏈廠商；據悉，此次禁令主要是透過限制使用美國技術、零件的外國供應商來實現，台積電很有可能也位列其中。目前美國總統川普並未表態，不過，他上個月似乎反對執行該計畫。

項立剛認為，首先要認識到，美國政客力量和政府行政力量是兩回事，如果美國政府真的介入，那麼大陸也肯定會有反擊動作；他同時提醒，這樣的打壓計畫，受害的將首先是美國企業；項立剛強調，「這是美國部分政客一直在做的事情，並非今天才突然想到。」

根據美國官員提議的新措施，使用美國晶片製造設備的外國企業需要獲得美國許可證，才可向華為供應特定的晶片。有消息人士表示，該措施的目的是限制台積電對華為的晶片銷售，而台積電是華為海思的主要晶片製造商之一，同時也是世界最大的晶片代工廠。

(旺報 )