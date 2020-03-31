藝文團體受疫情波及，陷入經營困境。台中市府文化局推出紓困方案說明會，有20多個藝文團體代表到場。（陳淑芬攝）

「快垮了！」藝文演出及活動受疫情波及，幾乎停擺或延期，藝文團體陷入嚴重經營困境，大拉警報呼救。台中市文化局今天舉辦「藝文紓困3＋2」方案說明會，局長張大春表示，台中市府會當台中藝文團隊堅強的後盾，因應疫情推出不同應對及紓困方案，全力協助度過難關。

「藝文紓困3＋2」方案說明會在台中文學館戶外空間舉行，文化部藝術發展司司長張書豹也到場，有20多個台中市藝文團隊代表參與。

張書豹表示，受疫情影響國內外藝文演出幾乎全停，台灣藝文團體發出「快垮了」、「快散了」等呼救聲，文化部積極爭取經費，「減輕營運困難補助」、「因應提升計畫補助」等藝文紓困計畫已開放申請。

張大春指出，台中市府會當藝文團隊的堅強後盾，因應疫情相繼推出因應及紓困方案，首先推出的「藝文紓困3＋2」方案，包括有場地費用全額退還、放寬受補助演出之辦理期限及補助款提早撥款，並有「線上劇場」、「表演藝術升級徵件計畫」，鼓勵中市演藝團隊多元創作，受理申請至4月27日。

「這是創團16年來，所遇到最艱困的挑戰！」台中室內合唱團經理周珮甄表示，2月、3月期間已取消3場大型演出及多場講座，4月至6月場次則暫以「延期」處理，台灣藝文表演活動在下半年較為活絡，藝文團體未來面對疫情發展無法預期、演出場地等問題都是棘手難題，經營受嚴重衝擊。

周珮甄不諱言，藝文團體在疫情期間幾乎沒有營收，不少藝術演出者不得不暫離舞台，甚至有人去當Uber或是外送等短期打工來謀生，最讓恐慌的是就算苦撐度過疫情，但流失的觀眾群要如何再找回來？

微笑唸歌團行政總監林恬安指出，微笑唸歌團在3月初的演出如期，但4月間受邀郵輪演出取消，至5月份前演出完全停頓。她表示，將提案參加「表演藝術升級計畫」，利用演出空白階段投入創作，並期待政府補助藝文團體基本營運開銷，協助度過難關。

(中時 )