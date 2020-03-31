破天荒 政院將提紓困特別條例修正案 追加1000億預算 18:322020/03/31 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 政院罕見將提特別條例修正案(Kolas臉書擷圖) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 政院擬追加新冠肺炎紓困1000億特別預算，行政院發言人Kolas Yotaka表示，政院近期將破天荒提出特別條例修正案，經立法院三讀後，再送追加預算。 新冠肺炎來勢洶洶，目前已準備的千億銀彈還不夠。政院將再追加1000億特別預算，扣除融資貸款等項目，至少將有2000億銀彈。 由於目前特別預算上限為600億元，Kolas表示，追加預算方式，將先修正特別條例，經立法院三讀通過後，才提特別預算，再經立法院同意才能執行。 (中時 ) #新冠肺炎 #新冠病毒 #台灣 #大陸 #全球 # COVID-19 #紓困1000億特別預算 也許您會感興趣 推薦閱讀 美國超越義大利 成新冠肺炎確診第二高 00:302020/03/27 國際 新冠肺炎》義大利新增969死亡 創單日最高！累積確診數成全球第2 03:382020/03/28 國際 女星閃嫁大25歲百億富商 一張慶生照洩驚人豪門生活 21:452020/03/28 娛樂 冰島雙重新冠病毒患者難治癒？ 專家這麼說 21:062020/03/29 國際 大陸新冠肺炎總醫療費用逾10億人民幣 21:582020/03/29 兩岸 新冠肺炎肆虐 全球手套需求暴增 22:242020/03/29 財經 美政府首席專家稱 新冠肺炎可能奪走多達20萬美國人性命 23:142020/03/29 國際 「怪叔叔」志村健染新冠肺炎不治 享壽70歲 09:022020/03/30 娛樂 《營建股》台開集團花蓮、金門 「疫」轉身迎商機 12:332020/03/30 財經 長釘封門 北韓新冠患者一家五口慘死 17:442020/03/31 國際 政治熱門新聞 時間改變了韓國瑜 韓粉感嘆：以前的韓總是… - 政治 要換掉陳時中？最新民調出爐 網大驚 - 政治 最新政黨民調出爐 最後一名是它 網笑了！ - 政治 觀光局主秘耍官威遭懲處 網點名：還漏了這個人 - 政治 遭蘇貞昌重批不適合做立委 陳玉珍反擊了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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