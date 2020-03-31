政院擬追加新冠肺炎紓困1000億特別預算，行政院發言人Kolas Yotaka表示，政院近期將破天荒提出特別條例修正案，經立法院三讀後，再送追加預算。

新冠肺炎來勢洶洶，目前已準備的千億銀彈還不夠。政院將再追加1000億特別預算，扣除融資貸款等項目，至少將有2000億銀彈。

由於目前特別預算上限為600億元，Kolas表示，追加預算方式，將先修正特別條例，經立法院三讀通過後，才提特別預算，再經立法院同意才能執行。

(中時 )