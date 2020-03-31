南方澳民眾落水，海巡安檢所拳擊正妹跳海救人一氣呵成。（海巡署提供/吳家詮傳真）

海巡署第一巡防區指揮部日前接獲民眾通報，南方澳漁港魚市場前方航道發現一名落水民眾，立即通報海巡署北部分署第一岸巡隊南興安檢所前往救援。搶救過程中，安檢所內擁有拳擊教練頭銜的正妹少尉小隊長施怡竹，立即施予心肺復甦術，並與消防人員將落水傷患送往醫院救治，成功的挽救該名落海民眾生命。醫生說如果沒有先做了CPR，在晚幾分鐘情況就不樂觀了！

據了解，及時為落水者施作心肺復甦術的這名正妹海巡人員，是南興安檢所的少尉小隊長施怡竹，她先前就讀台北市立體育大學技擊運動學系，曾擔任過拳擊教練，是名剽悍「狠角色」，在就學期間學習多項急救訓練，並在加入海巡署受訓期間考取ＥＭＴ-1(初級救護技術員)證照，更於去年10月1日投身南方澳斷橋救援案，在她身上看到一股女力時代的來臨。

她說，這份工作的挑戰，不是在於性別，而在於踏出那一步的勇氣

(中時電子報)