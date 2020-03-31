受到國際油價崩跌影響，全球高收益債券指數近期利差大幅擴大，最高來到近1,200個基本點，超越2002年科技泡沫期間水準。投信法人指出，雖然短期油價波動風險尚未解除，但根據過去經驗顯示，當利差擴大逾千點後，高收債後1年上漲勝率達100％，平均漲幅逾5成。

疫情擴散，加上國際油價大跌，金融市場流動性風險竄升，尤其是能源公司發行的債券，違約預期升高，讓全球高收債近期面臨龐大的賣壓，價格出現2008年以來最大波段跌幅。

第一金全球高收益債券基金經理人呂彥慧指出，高收債主要面臨兩大風險：一是肺炎疫情影響經濟，能源需求降低、供需失衡，疊加產油國減產協議破局，雙雙壓抑油價；二是金融環境緊縮，流動性問題浮現，而全球高收益債過去10年規模成長近3倍，短期賣壓難以消化。

不過，隨著本波重挫後，全球高收債指數的利差，最高飆升到近1,200個基本點，超越2002年科技泡沫，僅次於2008年金融海嘯，代表恐慌情緒達到高峰期。

呂彥慧指出，過去利差擴大到1,000個基本點以上，只發生過兩次，一次是2002年科技泡沫、一次是2008年金融海嘯，期間全球高收債指數最大跌幅平均達2成。但之後即展開谷底反彈，後3個月、後6個月與後1年都呈現上漲表現，平均漲幅各有12％、32％與56％。

不可諱言，疫情、油價大跌的雙重打擊，對能源相關產業的影響時間將會拉長，能源債違約率預期上升，中短期還有波動的可能性。不過，隨著美國同步祭出貨幣與財政政策救市，正逐步減緩金融環境緊縮情形，高收債流動性風險可望解除，投資人不妨留意未來的轉機行情。

(工商 )