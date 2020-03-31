萬海航運（2615）2019全年營收729.51億元，年增9.24％，維持與2018相同的成長幅度。全年稅後淨利35.73億，年增219.68％。EPS 1.61元，高於2018年的0.5元。萬海董事會通過擬配發每股現金股利0.8元，創4年來高點，以31日收盤價13.75元計算，現金殖利率達5.82％。

萬海剛公告與台灣港務公司由高雄63/64兩座碼頭換租到第五貨櫃中心79-81號三座碼頭，未來場地設計運量大增，顯示萬海對於公司未來營運成長還是很有信心的。

萬海今年前兩個月合併營收116億元，年增3.84％，並未見新冠肺炎疫情的明顯衝擊，然而繼中國歐美以外，近期世界各國紛紛採取的新的封城及其他防疫措施，造成供給與需求雙重影響。

面對新冠疫情影響，萬海表示，中國地區進出口廠商大多已恢復正常了，第二季就要看其他第二波染疫的國家經濟活動受影響程度。按照目前各國已公佈的措施，到4月中旬前，部份國家碼頭的作業與廠商進出口活動多少會受限制。目前大家都很密切注意因應方式。

(工商 )