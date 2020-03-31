為治療椎體骨折及防止椎體再次塌陷，患者需放置撐開器械以穩定骨折的椎體，但術後仍有些問題待改善，為此，義守大學生物醫學工程學系助理教授劉保興與義大醫院骨科部合作，期能研發出一款具有更好生物力學效應的椎體撐開器。

醫工系助理教授劉保興投入「腰椎榻陷骨折撐開器的參數設計分析與體外生物力學實驗」已多年，並帶領學生團參與，他們融入臨床問題、工程設計與分析及體外實驗驗證，搭配以豬腰椎和3D列印技術製作多款椎體撐開器模型，再透過實驗與模擬的整合，找出最合適的參數配對。

至於腰椎骨折撐開器的臨床使用效果，已被證實具有良好功效，能有助於術後有效減緩疼痛及降低再骨折的發生率。

劉保興說，醫療器械的研發已跳脫傳統機械，必須考量人體解剖功能與生物力學效應，更重要的是必須具有臨床應用性、安全性及功能性，才能研發出專屬人體重建的關鍵「零件」。

高齡化社會的來臨，未來脊椎問題在臨床上會出現越來越多病患，累積機械、材料與醫工三種跨領域專業的劉保興指出，針對生技醫療產業列為國家重大開發目標之一，顯示未來該領域研發人力需求將大幅增加，劉保興更期許自己研發能為臺灣與亞洲人「客製化」出更合適的生醫植體。

(中時 )