高雄市鹽埕社區公共托育家園坐落於鹽埕區行政中心1樓，預計於4月中旬落成啟用提供收托服務，結合現行托嬰中心與居家托育優勢，以4名專業托育人員收托照顧12名未滿2歲嬰幼兒的新型態照顧，成為育兒家庭貼心的社區托育好幫手。

社會局長黃淵源表示，高雄持續向中央爭取育兒資源，建置公共化托育資源，提升高雄育兒環境的量能，讓每一個孩子受到專業優質的照顧。

社會局指出，「鹽埕社區公共托育家園」委託財團法人天主教聖母無原罪方濟傳教修女會辦理，每月收費1萬3000元（低收入、中低收入戶每月收費9000元、不含奶粉、尿布等），不收註冊費，如扣除家長可申請公共化托育費用補助每月3000元，家長每月實際只需支付1萬元。

家園自即日起至4月10日下午5時止受理報名登記，如報名人數超過12名，將於4月13日上午10時以公開抽籤方式決定，歡迎設籍高市滿6個月以上育有滿2個月至2歲以下嬰幼兒有托育需求家長，可於週一至週五7：30至18：00(免預約)前往家園參觀及報名。

(中時 )