教育部今天發布新規定，大專院校100人以上大班授課或教室難以保持防疫所需適當社交距離（室內1.5公尺、室外1公尺）之課程，應立即改善環境或調整授課方式，採取全面配戴口罩、分班上課或遠距教學等防疫作為。

教育部今天公布「大專校院因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情停課復課及授課因應防疫調整演練注意事項」，當學校沒有確診病例時，為因應疫情，得調整授課方式或進行授課防疫演練；而當學校遇有確診病例時，則立即啟動通報作業、健康管理措施、場所消毒、授課調整、師生關懷等防疫應變措施，並依疫調結果與教育部停課標準，啟動停課。

教育部表示，大專院校學校進行授課防疫演練（如遠距教學），宜由小規模漸進為之，先利用周間上課時間，針對校內系所或課程，分批次、間隔或輪流來進行授課方式調整，無須報教育部；倘進行全校或全院或全系（所）之授課防疫演練者，至多一周為原則；超過3天者，應將授課防疫演練規畫先行通報教育部。

教育部指出，中央流行疫情指揮中心如因應疫情發展而有大規模區域或全國停課之需要，學校即應依疫調結果與指揮中心指示，啟動停課，並同步通報教育部。各校勿自行判斷疫情，逕行宣布停課。

教育部說，目前已有大學陸續將授課防疫演練規畫通報教育部，他們提出的內容包括：遠距課程採同步教學方式進行，辦理全校教師學習線上教學軟體培訓，與遠距教學數位TA培訓，使全校教師具備線上教學之能力。

同時全校師生必須於線上平台上課、線上點名，若有缺席則當天通報學生事務處，由導師及任課教師聯繫了解並彙報學校。另前開課程均須側錄上課內容，以利學生複習及學校檢核教學成效。

教育部呼籲，學校因應指揮中心指示、確診病例之停課復課，以及授課方式因應防疫之調整及演練，應以防疫為優先，並掌握師生動向以保護社區，避免造成防疫破口為最重要原則。

(中時 )