新北宜蘭今召開防疫交流會議。（許哲瑗攝）

雙北喊話北台灣區域聯防，新北市長侯友宜今上午赴基隆市參加防疫演練，下午返回新北市府與宜蘭縣長林姿妙召開防疫交流會議；侯友宜會前受訪表示，兩縣市包括農產品銷售、線上教學、醫療資源都可共享，「宜蘭新北一家人，攜手對抗疫情！」

侯友宜表示，林姿妙長期深耕基層，居民交流頻繁，從校園防疫、線上教學、電商平台等資源都可共享，也可針對居家檢疫者聯手防衛，甚至兩縣市的文宣都可合作，未來疫情升溫或區塊封鎖，北台灣攜手面對，定能共度疫情難關。

媒體詢問，是否有和其他縣市合作計畫？侯友宜指出，只要跟新北市是共同生活圈，都該有共同防疫計畫。

林姿妙指出，宜蘭縣人口約40萬人，新北市人口400萬人，宜蘭縣好山好水，農漁產品非常優質，盼打造更完善的銷售通路，維持雙邊民生物資穩定。

新北市府說明，會議中針對防疫議題互相交流，民生物資方面，宜蘭縣府因應疫情提出防疫蔬菜組合箱，嚴選在地小農食材，冷藏宅配到家，消費者不用出門即可享受新鮮農產品，新北市則透過果菜公司團購平台，與果菜批發市場合作，協助農產品銷售，維持雙邊物資穩定。

新北市府指出，教育交流方面，新北與宜蘭線上學習資源豐富，將提供兩縣市教師與學員共享、共學；另針對雙邊居家檢疫、隔離者對象，將啟動跨區聯防，以防疫計程車或救護車運送，防疫做到滴水不漏，避免居家檢疫在外趴趴走。

(中時 )